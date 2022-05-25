Talha Bora Öge’nin konserine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge’nin şiir ve türkü konserine Gaziantepliler yoğun ilgi gösterdi.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde yapılan programa; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve çok sayıda dinleyici katıldı. Hayranlarıyla buluşan Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge, şiirler ve türkülerle kimi zaman duygulandırdı kimi zaman neşelendirdi. Nam-ı Diğer Gölge, zaman zaman yaptığı esprilerle de hayranlarını güldürdü.

’’Müthiş bir profesyonellik var’’

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Talha Bora Öge, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bizleri bir araya getiren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim milletimiz her türlü kaliteyi hak ediyor. Tüm kalbimle şunu ifade etmek istiyorum ki Şehitkamil Sanat Merkezi’nin yapılmasında kimin emeği varsa gerçekten helal olsun. Yurt içi, yurt dışı çok yere gittik ama burası hem çok temiz hem de ekip işini tam anlamıyla bilen bir ekip. Burada gerçekten müthiş bir profesyonellik var. Bu anlamda ben bir kez daha huzurlarınızda Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, Talha Bora Öge’ye çiçek takdiminde bulundu