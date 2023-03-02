Tahmazoğlu’ndan üniversite öğrencilerine müjde

Üniversite öğrencilerine 1. eğitim döneminde 3 bin TL nakdi destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ikinci dönemde de ilave 3 bin TL nakdi destek sağlanacağını başvuruların başladığı müjdesini verdi.

Depremin vermiş olduğu psikolojik hasarı bir nebze azaltmak isteyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dönem başında 22 bin 319 üniversite öğrencisine 3 bin TL nakdi destekte bulunmuştu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gelen yoğun talepleri geri çevirmeyerek ikinci dönemde de üniversite öğrencilerine 3 bin TL nakdi destekte bulunacağı müjdesini verdi. Öğrenciler ‘Biz Şahinbey’iz’ uygulaması üzerinden başvurularını yapabilecekler.

“Aile bilinci içerisinde hareket ediyoruz”

Bu zor günlerde öğrencilere müjdeli bir haber vermek istediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sevgili gençler daha güzel yarınlara ve hayallerimize hep birlikte yürüyeceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak aile bilinci içerisinde hareket ediyor sizlerin eğitimde, sporda, kültür ve sanat alanında gelişiminize her türlü maddi ve manevi desteği vermeye devam ediyoruz. Bu yılki eğitim öğretim dönemi başında vermiş olduğumuz 3 bin TL desteğin size ne kadar güzel katkılar sağladığını yine sizlerden gelen güzel mesajlarla müşahade etmiş olduk. Bildiğiniz gibi 11 ilimizi kapsayan bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Millet olarak bu zor günleri de hep birlikte aşacağız. Bu çerçevede ilk dönemde vermiş olduğumuz bu desteğin şu anda daha büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İkinci 3 bin TL’lik desteğimizin başvurularını başlattık. ‘Biz Şahinbey’iz’ uygulamasını indirerek başvurularınızı yapabilirsiniz. Eğitim öğretim hayatınızda başarılarınızın devamını diliyor, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.