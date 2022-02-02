Tahmazoğlu’ndan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaib Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandili‘ne ulaşmanın heyecanı içerisinde olunduğunu ifade ederken, toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili’nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Regaip Kandilini kutladı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Mübarek Regaip Kandili üç ayların başlangıcı. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu, Ramazan ayı üç aylar içerisinde Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel mübarek geceler var. Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmeyi, hakkıyla eda etmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip Kandili’ni kutluyorum” dedi.