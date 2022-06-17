Tahmazoğlu’ndan sporculara hediye yağmuru

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 ayrı branşta dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere çeşitli hediyeler veren ve spor kulüplerini destekleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 12 ayrı branşta bin 353 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Spor Müsabakaları Ödül Töreni ve Gençlik Buluşmasında çeşitli hediyeler verdi.

“Sporu teşvik ediyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin mutlaka spor yapmaları gerektiğini belirterek, ’’Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Bunun için spor salonları, parklarda spor aletleri ve 86 bin 500 metrekarelik alana sahip olan Akkent Spor Köyü’nü yaparak vatandaşın hizmetine sunduk Spor yaptığım zaman çok daha zinde ve daha çok çalışma azmi ve gayreti içerisinde oluyorum. Gençlerin özellikle üzerindeki enerjiyi, doğru şekilde harcayabilmesinin en güzel yolu spordur. Bu anlamda Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli müsabakalar düzenleyip gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. 12 ayrı branşta düzenlediğimiz spor müsabakalarında dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdik. Gençlerimiz ile bir araya gelerek onlarla birlikte spor yaptık. Bundan sonraki süreçte de bu anlamda faaliyetlerimiz devam edecek. Şahinbey Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.