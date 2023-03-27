Tahmazoğlu’ndan öğrencilere müjde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başarıyı teşvik etmek için daha önce 5 takdirle hediye edilen bisikletin kriterini 4 takdire indirerek öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce 6 takdirle hediye ettiği bisikleti öğrencilerin talepleri üzerine 5 takdire indirmişti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu başarıyı teşvik etmek için bu sayıyı 4 takdire indirdi.

“4 takdir getirene bisiklet”

Sosyal medya üzerinden öğrencilere müjde veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu

“Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin sporda, kültür de ve sanat alanındaki başarılarını destekliyoruz. Eğitimdeki başarılarınızı desteklemek ve spora teşvik etmek amacıyla, bu güne kadar 5 takdir alan 44 bin öğrencimize bisiklet hediye ettik. Biliyorum ki her gencin hayalinde bir bisiklet sahibi olmak var. Biz de bu hayalinizi gerçekleştirmek adına hediye ettiğimiz 44 bin bisiklete ilaveten 60 bin bisiklet daha satın aldık ve bu bisikletleri size hediye etmek istiyoruz. Bu çerçevede daha önce 5 takdir alan öğrencilerimize hediye ettiğimiz bisikletlerimizi bundan sonra 4 takdir alan her öğrencimize hediye edeceğiz. Takdir sizden bisikletler bizden” diye konuştu.

A’dan Z’ye her türlü desteği veriyor

Şahinbey Belediyesi ilçedeki gençlere yönelik projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar gençlere yönelik projeler için 2 milyar 365 milyonluk yatırım yapan Şahinbey Belediyesi, ilçedeki gençlere sanattan spora, kırtasiyeden bilgisayara, teknolojiden bilime, spor ayakkabısından bisiklet hediyesine A’dan Z’ye her türlü desteği veriyor. Gençler ayrıca yine Şahinbey Belediyesi tarafından finanse edilen yurt dışı kültür turlarına ve 145 bin 227 toplamda kişi ile Çanakkale şehitlik ziyaretlerinde de bulunuyor.