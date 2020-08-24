Tahmazoğlu’ndan Boğaziçi Bulvarında inceleme
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GAZİANTEP TRAFİĞİNİ RAHATLATAN BOĞAZİÇİ CADDESİNİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ. ESKİ GARAJLARDAKİ ESNAF İÇİN ŞAHİNBEY OTO SANAYİ SİTESİ’Nİ YAPARAK YAŞANILABİLİR, GENİŞ VE FERAH İŞ YERLERİ SUNAN BAŞKAN MEHMET TAHMAZOĞLU ESKİ, KÖHNE İŞ YERLERİNİ YIKARAK, İNÖNÜ CADDESİNE ALTERNATİF OLARAK YAPILAN 40 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ BOĞAZİÇİ CADDESİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK BİLGİ ALDI.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatan Boğaziçi Caddesinin çevre düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki Boğaziçi Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Şehrin trafik yükünü hafifletti
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik yükünü hafifleten Boğaziçi Caddesi’nin çevre düzenlemesinin yapıldığını belirterek, “Hoşgör Meydanını İnönü Caddesine bağlayan; hayalimiz olan ve yıllardır mücadelesini verdiğimiz Boğaziçi Caddemizi tamamlayarak, vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise caddemiz ile ilgili çevre düzenlemesi ve kaldırımı çalışmaları ile ilgili son düzenlemeleri tamamlıyoruz. Hoşgör Meydanı ile Özdemirbey Caddesini birbirine bağlayan 40 metre genişliğindeki yolumuz üç gidiş üç geliş şeklinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine açtık. Böylelikle yolumuz İnönü caddesindeki yükü de hafifletmiş oldu. Şehrimize ve Şahinbey’imize hayırlı olsun” dedi.
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