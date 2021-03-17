Tahmazoğlu’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Vatanın bütünlüğü ve yüce Türk Ulusu’nun bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek, en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi böyle bir günde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajının devamında, 18 Mart 1915 tarihinde inanılmaz bir başarının elde edildiğini, Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünün onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Milletimiz, tarih boyunca hür ve müstakil yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiçbir güç milletimizi esaret altına alamamıştır. Bundan tam 106 yıl önce milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara birer örnektir. Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan, hepimize büyük gurur veren bir destandır. Türk Milleti Çanakkale’de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz böylelikle Çanakkale’nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Şehitlerimizi Anma Günü’nün bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Gaziantep halkı kurtuluş mücadelesi verirken bu toprakları 6 bin 317 şehidin kanlarıyla suladı. Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yad etmek, onları asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanlıklarının anlatılmasını sağlamaktır. Bu sebeple biz de Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında başlattığımız Çanakkale ziyaretlerimizde vatan toprağını korumak için canlarını vermiş olan 253 bin şehidimizin bulunduğu Çanakkale’de bu zamana kadar 105 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı ecdadıyla buluşturduk. Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, yaşayan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.