banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi

Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı

TAHMAZOĞLU VİRÜS DENETİMLERİNE ÇIKI

GAZİANTEP 10.09.2020, 17:49
Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla yapılan korona virüs denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında 81 ilde yapılan maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda denetim yaparak maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını ve çevrelerini de bu konuda yönlendirmelerini istedi.

“Tedbirli olmalıyız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve temizlik konusunda yaptıkları denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "Sağlık her şeyin başı pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle, ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üç kurala istisnasız uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Salgınının yayılmasını engellemek, hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yasak konusunda daha duyarlı olmaya davet ettik. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tedbiri asla elden bırakmayalım” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0