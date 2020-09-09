Tahmazoğlu ve Kaymakam Şahin okulları ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan okulları Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Kılınç ile birlikte ziyaret ederek, öğretmenlerle sohbet etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Milli Eğitime devredilen Mehmet Görmez Proje Okulu, Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu ve Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret eden Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Kılınç LGS’de gösterilen başarıdan dolayı okul öğretmenlerini tebrik edip, TEKNOFESTE katılan ve proje geliştiren öğrencilerle sohbet ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldılar.

“Kaynağının önemli bir bölümünü eğitime ayırıyor”

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesinin kendi bütçesinin önemli bir bölümünü eğitime ayırdığını belirterek, “Eğitim alanında alınan başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Hep birlikte Şahinbey’in daha ileriye gitmesi için gayret edeceğiz. Şahinbey Belediyemiz okulların inşaatından, çocukların hayatına dokunan birçok projeyi hayata geçiriyor. Bütçesinin önemli bir bölümünü eğitime ayıran bir belediyemiz var. Dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde eğitim ordumuz muazzam bir gayret ve seferberlik içerisinde. Bu süreci birlikte atlatacağız. Gaziantep’te çocukların okula gelebilmeleri için duyarlı ve tutarlı bir ilerleyiş var. Bu anlamda gayretleriniz için tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerin destekçisi olacağız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan okullarda eğitim alan öğrencilerin önemli başarılara imza attığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak yaptırdığımız Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu, Adil Teymur İmam Hatip Okulu ve Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezini ziyaret ettik. Bu yatırdığımız okullarda okuyan öğrencilerimiz gördük ki, öğretmenlerimizin de destekleriyle gerek TEKNOFEST gerekse Bilim Şahinbey’de alanında üstün başarılar gösterdiler. Yine Gaziantep genelinde yapılan sınavlarda önemli dereceler elde ettiler. Şahinbey’imizin adını güzel noktalara taşıdılar. Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimiz yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sadece fiziki olarak okulun yapımı değil. Okulun ihtiyacı olan her türlü malzeme ve ihtiyaçlarını destekliyoruz. İstiyoruz ki onların aklında şu malzememiz eksik olduğu için bu başarıyı gösteremedik düşüncesi olmasın. Her türlü desteği vererek onları daha büyük başarılara teşvik ediyoruz. Bilim Şahinbey ve Dene Yap atölyelerimizi kurduk. Bu hafta sonu itibariyle onlarda faaliyete geçiyor. Biliyorsunuz TEKNOFEST bu yıl Gaziantep’te yapılacak. Şahinbey’den TEKNOFESTE 10.600 öğrencimiz başvurdu. Bu da ciddi bir potansiyelimiz olduğunu gösteriyor. İnşallah gelecekte çok daha güzel projelere imza atacaklar. Biz de onların destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Şahinbey belediyesi eğitime önemli destekler veriyor”

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç eğitime verdiği desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız okullar yaparak Milli Eğitime devretti. Kendisi müthiş bir eğitim destekçisidir. Okullarımız LGS de önemli başarılara imza attılar. Bu konuda başarının mimarı olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarının mimarlarından olan en önemli kişi Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu Allah kendisinden razı olsun. Bir eğitimci olarak, eğitime bizleri duygulandıran önemli destekler sağlıyor” diye konuştu.