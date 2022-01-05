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Tahmazoğlu, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi

GAZİANTEP 05.01.2022, 17:13
Tahmazoğlu, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet ederken, bilge Lider Aliye İzzetbogoviç’i de andı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu daha sonra öğrencilerle kampüste voleybol oynadı.

“Aliye İzzetbogoviç’i iyi anlamak gerekiyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bosna Hersek’in güzelliklerinden bahsederek “Aliye İzzetbegoviç’i iyi anlamamız lazım. Onun dava ruhunu vatan sevgisini okuyarak iyice öğrenmemiz lazım. Bosna Hersek çok güzel bir yer. Yeşilin her tonunu orada görebilirsiniz. Şahinbey Belediyesi olarak Bosna Hersek’in Gorazde şehri ile kardeş şehir olduk ve işbirliğimiz devam ediyor” dedi.

“Gençlerimiz bizim için önemli”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak eğitime önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerle sık sık bir araya gelerek gençlerimiz için neler yapabiliriz üzerinde fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak okullar, yurtlar yapıp kitap dağıtarak eğitime destek veriyoruz. Toplam 111 bin öğrencimizi Çanakkale’de ecdadıyla buluşturduk. Altı takdiri olan 40 bin öğrenciye bisiklet, başarılı öğrencilere 20 bin adet kol saati, 11 milyon 700 bin adet kitap dağıttık. Lise ve ortaokul öğrencilerine deneme sınavı yapıyoruz. Çocuklarımıza beslenme kabı, kumbara, kırtasiye malzemesi ve boyama setleri dağıttık. Pandemi sürecinde 52 bin adet tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Okullara Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte 60 tane Z kütüphane yaptık. Öğretmen ve öğrencilere 80 bin adet Bilim ve Teknik dergisi aboneliği yaptık. Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesini Akkent Mahallemize inşa ediyoruz. Kitap fuarı düzenledik ve 22 Ocak’ta yeni bir kitap fuarı daha düzenleyeceğiz. Okul 1-2 ve 3’üncüsü olan öğrencilerimizi Umre, Bosna Hersek ve Ayasofya ziyaretleriyle ödüllendirdik. Şahinbey Kongre Sanat Merkezi’nde kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Eğitime şu ana kadar 1 milyon 300 bin TL destek sağlamışız. Geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye’yi siz şekillendirin”

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da öğrencilerin bakış acısını kendi medeniyetlerinden esinlenerek şekillendirmeleri gerektiğini belirterek, “Yeni bir yılda dünyaya Londra ve Paris’ten değil farklı bir açıdan bakmanızı istiyorum. Kendi medeniyetlerimiz üzerinden dünyaya bakmalıyız. Fikirlerinizle ve dünyaya görüşlerinizle geleceğin Türkiye’sini sizin kurmanızı istiyoruz” diye konuştu.

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