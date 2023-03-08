Tahmazoğlu, ŞAHKUT ekibini tebrik etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan ŞAHKUT ekibi ile bir araya gelerek yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Nurdağı ve Hatay’da etkin bir şekilde görev alan Şahinbey Belediyesi’ne bağlı ŞAHKUT arama kurtarma ekibi 10’u sağ olmak üzere 71 vatandaşın enkaz altından çıkarılmasına destek oldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ŞAHKUT ekibi ile bir araya gelerek ortaya koydukları fedakârca çalışmalardan dolayı tebrik etti.

“ŞAHKUT ekibimiz önemli görevler üstlendi”

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı ŞAHKUT ekiplerinin deprem felaketinde fedakârca çalıştığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak ŞAHKUT ekibimiz Gaziantep merkezde, Nurdağı’nda ve Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 10 kişiyi canlı olmak üzere 71 vatandaşımızın çıkarılmasına yardımcı oldular. Ekiplerimiz iş makinaları ve temizlik araçları ile İslahiye, Nurdağı, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmalara destek oldular. ŞAHKUT ekibimiz sadece bu depremde değil 2021 yılında Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde de Kastamonulu kardeşlerimizin yanında olarak orada görev aldılar. Şahinbey Belediyesi olarak 2014 tarihinde mesai arkadaşlarımız ile birlikte kurduğumuz ŞAHKUT ekimizi kurmakla bir kez daha ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu görmüş olduk. Bu zorlu süreçte fedakârca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.