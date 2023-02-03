Tahmazoğlu Şahinbeyli üniversite öğrencilerini ağırladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi’nde okuyan Şahinbeyli öğrencilerle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

Daha önce İstanbul, Manisa, Bursa, Balıkesir, Konya ve Kayseri’de eğitim gören Şahinbeyli üniversiteliler ile bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’te eğitim gören Şahinbeyli öğrencileri de unutmadı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Şahinbeyli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere yapılan projelerle ilgili bilgi verip sohbet etti.

“Her zaman öğrencilerimizin yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını önemsediklerini belirterek, “Daha önce birçok farklı şehirlerde Şahinbeyli gençlerimizle bir araya gelerek toplantılar yaptık. Gaziantep’teki Şahinbeyli öğrencilerimizi de unutmadık ve onlarla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldik. Şahinbey Belediyesi olarak ilkokuldan, üniversiteye kadar öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize 3 bin TL nakdi destek sağladık. İkinci dönemde 3 bin TL daha destek sağlayacağız. Onların hedeflerine ulaşmaları için hep yanlarında olduk. İnşallah üniversite hayatlarında başarılı olurlar. Gençlerimizin başarısı ve mutluluğu bizlerin mutluluğudur” dedi.