Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarını unutmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Sağlık Günü sebebiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına, hastalara ve refakatçilere karanfil dağıttı.

Özellikle pandemi döneminde fedakârca çalışarak salgının yükünü omuzlarında taşıyan sağlık çalışanlarını Dünya Sağlık Günü’nde unutmayarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hastalara şifa, sağlık çalışanlarına ise görevlerinde başarılar diledi.

Sağlık her şeyden önemli

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirterek, “Dünya Sağlık Günü nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ettik. Başhekimimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı ziyaret ettik. Sağlık her şeyden önce gelir. Öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genelde ve pandemi döneminde çok büyük fedakârlıklar göstererek hastalarımız için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.