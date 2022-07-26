Tahmazoğlu mesleki eğitim öğrencileriyle bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Mavikent Sanayi Sitesini ziyaret ederek 500 TL destekte bulunacağı Mesleki Eğitim öğrencileri ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" çerçevesinde ilçede mesleki eğitime kayıt yaptıran öğrencilere vereceği nakdi yardımla ilgili çalışmalarını tamamladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Oto ve Makina Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ramazan Balcı ile birlikte Şahinbey Mavikent Sanayi sitesini gezdi. Başkan Tahmazoğlu, Mesleki Eğitim okullarında eğitim gören ve 500 TL destekte bulunacağı öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

“Gençlerimiz meslek sahibi olsun”

Projede herkesin kazandığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Mesleki eğitim projesiyle öğrencilerimiz haftada 1 gün okula gidecekler, kalan günlerde iş yerlerinde meslek öğrenecekler. Asgari ücretin yüzde 30 oranında ücret alıyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu projeye destek amaçlı çocuğunu mesleki eğitim merkezine gönderen 15-18 yaş arası tüm öğrencilerin annelerinin hesabına ayda 500 lira yatırmaya başladık. 12 ay boyunca, eğitim hayatı, yani 4 yıl boyunca devam edecek. Bu önemli bir destek. Bugün itibarıyla Şahinbey ilçesinde 8 bin mesleki eğitim okullarına giden öğrencimiz var. 4 yılı hesapladığımız zaman 250 milyon liraya tekabül ediyor. Eğer bu sayı iki katına çıkarsa yine bizim bütçemizde ona göre artacak. Helal hoş olsun. Yeter ki çocuklarımız gençlerimiz meslek sahibi olsunlar. Hem diploma hem de meslekleri olsun. Böylelikle işsiz kimse kalmasın. Fabrika ve iş yerlerimiz elemansız kalmasın, istihdam, üretim ve ihracat artsın. Bu proje ile gençlerimiz, aileler, ülkemiz, işveren kısaca herkes kazanıyor. Bu işin kaybedeni yok. Herkes kazanacak" dedi.

“Öğrenciler memnun”

Mesleki eğitim öğrencileri verilen destekten dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, "Öncelikle verilen destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz. Hem okula gidiyoruz hem de gittiğimiz işyerlerinde çalışıyoruz. Gördüğüm eğitim sonrası okuldan ustalık belgesi alacağım inşallah. Verilen destek için Şahinbey Belediyesine bir kez daha teşekkür ederiz. İnşallah ustalık belgesi alırsak kendi iş yerimizi açarak. Paramızı orada kazanırız" diye konuştular.