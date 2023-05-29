Tahmazoğlu: “İşte millet işte lider”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı için yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu milletin Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a milletimiz sahip çıkıp, ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçerek Türkiye Yüzyılına damga vurmuştur. Kazanılan büyük zafer ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhur İttifakı ile birlikte Büyük Türkiye’nin yolu açılmış oldu. Türkiye Yüzyılına doğru ilk adımların atıldığı bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

“Dünya tarihine geçecek”

Milletin iradesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Aziz milletimiz iradesini, bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı. Dünya tarihine büyük bir demokrasi şöleni olarak geçecek 28 Mayıs seçimleriyle milletimizin iradesine olan inancın ve umudun adının Recep Tayyip Erdoğan olduğu bir kez daha hatırlanacaktır. Ayrıca tarihler bu sayfaları yazarken, bu ülkenin evlatlarının liderine olan sevdasını altın harflerle yazacak” dedi.