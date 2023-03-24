Tahmazoğlu ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle açtı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle açtı. Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Mehmet Tahmazoğlu, "Bu mübarek ayın ilk iftarını şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimizle yapmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle açtı. İftar yemeği öncesi Başkan Tahmazoğlu, masaları tek tek dolaşarak ailelerle sohbet etti. Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine protokol üyeleri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem, Gaziler Vakfı Başkanı Mehmet Yeter ve dernek üyeleri katıldı.

“Kalpleri huzurla dolduran bir aydayız”

Şahinbey Belediyesi’nin Şehit Aileleri ve Gaziler için önemli destekler sağladığını ifade eden Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, “Ramazan ayı imdadımıza yetişti ve kalplerimize bir ferahlık geldi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının en önemli günlerinden olan ilk gününde sağ olsun bizleri şehit ailelerimiz ve gazilerimizle buluşturdu. Belediye Başkanımız gerek şehit aileleri gerekse gazilerimiz için güzel projeler yapıyor. Bu anlamda bizlere de destek oluyor. Ağız tadıyla başlayan Ramazan ayının ağız tadıyla nihayete ermesini ve Ramazan Bayramı’na huzurla kavuşmayı niyaz ediyorum” dedi.

“Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

Şehit ve gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ramazan ayının ilk orucunu bu memleket için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte açalım istedik. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir aya girdik. İnşallah Cenab-ı Hak bu mübarek günler hürmetine tüm rahmetini ve bereketini üzerimize göndersin son iki aydır büyük felaketler yaşadık. İnşallah bu ayın hürmetine Rabbimden bu felaketlerin ülkemizin üzerinden kaldırılmasını niyaz ediyorum. Son iki ayda depremden ve sel felaketinden dolayı vatandaşlarımızı kaybettik. Allah’tan onlara rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlik Peygamberlikten sonra gelen en yüce makam. Vatan ve bayrak uğruna şehit olan şehitlerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Bir de depremde, sel felaketinde ve bazı hastalıklardan vefat edenlerde manevi şehit sayılıyorlar. Rabbimden hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle felaketleri yaşamayız” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız her zaman yanımızda”

Şahinbey Belediyesi’nin iftar yemeğinde bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız bizlerin her zaman yanında. Geçtiğimiz Ramazan aylarında da bizleri bir araya getirdi. Başkanımız bizlere kapılarını her zaman açık tutuyor. Dertlerimizle dertleniyor. Allah Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun” diye konuştular.