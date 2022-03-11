Tahmazoğlu gençlerle bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Şahinbey Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde ki Black Box salonunda gerçekleşen programda Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerinin taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı. Eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu alandaki çalışmalarını daha da artıracaklarını söyledi.

“Gençlerimiz bizim için önemli”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak eğitime önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerle sık sık bir araya gelerek gençlerimiz için neler yapabiliriz üzerinde fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak okullar, yurtlar yapıp kitap dağıtarak eğitime destek veriyoruz. Toplam 111 bin öğrencimizi Çanakkale’de ecdadıyla buluşturduk. Altı takdiri olan 40 bin öğrenciye bisiklet, başarılı öğrencilere 20 bin adet kol saati, 12 milyon 124 bin 498 adet kitap dağıttık. Lise ve ortaokul öğrencilerine deneme sınavı yapıyoruz. Çocuklarımıza beslenme kabı, kumbara, kırtasiye malzemesi ve boyama setleri dağıttık. Pandemi sürecinde 52 bin adet tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Okullara Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte 60 tane Z kütüphane yaptık. Öğretmen ve öğrencilere 80 bin adet Bilim ve Teknik dergisi aboneliği yaptık. Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesini Akkent Mahallemize inşa ediyoruz. Okul 1-2 ve 3’üncüsü olan öğrencilerimizi Umre, Bosna Hersek ve Ayasofya ziyaretleriyle ödüllendirdik. Şahinbey Kongre Sanat Merkezi’nde kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Eğitime şu ana kadar 1 milyar 390 milyon 254 bin 973 TL destek sağlamışız. Geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.