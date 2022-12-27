Tahmazoğlu Erzurum’da okuyan Şahinbeyli öğrencilerle buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep dışında eğitim gören Şahinbeyli üniversite öğrencilerini bulundukları şehirlerde ziyaret etmeye devam ediyor.

İstanbul, Manisa, Bursa, Balıkesir Konya ve Kayseri’den sonra bu kez de Erzurum’da eğitim gören Şahinbeyli üniversiteliler ile bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere; ‘Biz hep yanınızda olmaya devam edeceğiz’ dedi. Programa büyük ilgi gösteren öğrenciler; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Gençlerimizin yanındayız

Erzurum’da Şahinbey’li öğrencilerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Siz değerli gençlerimizi Gaziantep’ten sonra Erzurum’da da görmek bizleri mutlu etti. Bende Erzurum’da Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde okudum. Çalışarak ve gayret ederek, tüm zorluklarla baş edebilirsiniz. Üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize 3.000 TL nakdi destek sağladık. İkinci dönemde 3.000 TL daha destek sağlayacağız. Bu benim hep hayalimdi ama hep engellemelerle karşılaşıyorduk. Şahinbey Belediyesi olarak ilkokuldan, üniversiteye kadar öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Tüm gençlerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

"Gelecek nesiller için çalışacağız"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençlerin fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek “Sizler bugünlerin gençleri yarınların büyüklerisiniz. Elinizde iyi fırsatlar var bu fırsatları iyi değerlendirebilirsiniz. Gelecekte hem ailenize, hem kendinize, hem de dünya insanlarına çok önemli hizmetler yapabilirsiniz. Bu gün dünyanın konuştuğu İHA ve SİHA’ları yapan bu ülkenin bir evladı. Bizler de bu ülke için çalışıp kalıcı eserler yapalım ki gelecek nesiller istifade etsin. Asla böyle gelmiş, böyle gider gibi düşünmeyeceğiz. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışacağız. Yeni projeler üretip daha iyisini yapalım ki gelecek nesillerimiz daha rahat etsin” diye konuştu

"Başkanımızı görmek bizi mutlu etti"

Erzurum’da eğitim gören üniversiteli öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu Erzurum’da görmekten büyük mutluluk duyduk. Maddi, manevi bizlerin her zaman yanında oldu. Başkanımız bizlere 3 bin TL nakdi destek sağladı. Şubat ayında 3.000 TL daha destek verecek bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.