Tahmazoğlu dev projesini yerinde tanıttı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğine nefes aldıracak 3 katlı köprülü kavşak projesini gazetecilere tanıttı.

Gaziantep’teki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç katlı köprülü kavşak projesini yerinde tanıttı. Gazetecilerle birlikte kavşak inşaatı alanında gezdiren Başkan Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatacak olan dev projenin 29 Ekim gibi kısa sürede tamamlayacakları müjdesini verdi.

Trafiği rahatlatmak adına projelerini sürdüreceklerini aktaran Tahmazoğlu, Düztepe ve Doğum Hastanesi kavşaklarında battı çıktı yol çalışması yapacaklarını anlattı.

“7 ay gibi kısa bir sürede bitireceğiz”

Gaziantep’te ilk olacak olan 3 katlı köprülü kavşağın 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını açıklayan Başkan Tahmazoğlu “Yapacağımız köprülü kavşağımızın yapım süresi 7-8 ayı bulacak. Yaz döneminde yoğun bir çalışma temposuyla okullar açılmadan hizmete girecek. Bu köprülü kavşağımız tamamlandığı zaman Özdemirbey Caddesi’nden Karataş’a çıkışta herhangi bir trafik ışığına takılmadan direkt viyadükten geçecek. Böylece transit bir geçiş sağlamış olacağız. Yeşilvadi Bulvarı’nı kullananlar battı- çıktı ile yola devam edecekler. Dönüş yapmak isteyenlerde orta kattaki kavşağı kullanacak. Üç katlı büyük bir kavşak olacak. Tabi ki bağlantı yollarıyla yaklaşık 4 kilometre asfalt yapacağız. Yolun devamında Akkent’te de bir kavşak yapacağız. Görüntüsü ve kullanımı açısından Gaziantep’e yakışır 3 katlı bir köprülü kavşak yapacağız” diye konuştu.

“200 milyonluk maliyet bütçeden karşılanıyor”

Projenin 200 milyon liralık maliyetini tamamen belediye bütçesinden karşıladıkları bilgisini paylaşan Tahmazoğlu, “Böyle bir kavşağa bölgede ihtiyaç vardı. Zamandan, yakıttan kazanmış olacağız. Daha yeşil ve çevreci bir proje. Şuan sahada 230 kişi 3 vardiya, 95 de iş makinesi çalışıyor. Şimdiden Gaziantep’imize hayırlı olsun” dedi.