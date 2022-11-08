Tahmazoğlu çiftçilerle birlikte mısır topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtmış olduğu silajlık mısırın vermiş olduğu mahsulü çiftçilerle birlikte topladı.

Çiftçilere şimdiye kadar 1 milyon 500 bin TL değerinde silajlık mısır tohumu dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiçek ile birlikte, Muhacir Osman Köyüne giderek çiftçiler ile birlikte mısır hasadına katıldı.

Çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan silajlık mısır tohumlarından bereketli ürünler alındığını ifade ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak çiftçimizin üretimi arttırması için desteklerde bulunuyoruz. Çiftçilerimize şimdiye kadar 1 milyon 500 bin TL değerinde 61 ton silajlık mısır desteğinde bulunduk. Bu ekim, hayvan yetiştiricilerimize destek olacak ve hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılayacak. Yapılan proje ile gurur duyuyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz” dedi.