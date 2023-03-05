Tahmazoğlu “Bu zorlu süreçten omuz omuza çıkacağız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yanında olmak için sık sık ziyaretlerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sohbet edip deprem felaketi yaralarının hep birlikte sarılacağını ifade etti.

"Bu zor günleri atlatacağız"

Deprem nedeniyle 11 ilin olumsuz etkilendiğini ve yeniden normale dönmek için yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Depremden dolayı yaşadığımız bu zor günleri hep birlikte atlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın normal yaşamlarına dönmeleri ve yaşadıkları olumsuzlukları atlatmaları için onlarla bir araya geliyoruz. Şehrimizde esnaflarımıza da bu anlamda önemli görevler düşüyor. Gaziantep bir sanayi şehri ve burada çarkın dönmesi demek diğer depremzede illerimizin de hızlıca toparlanması ve ayağa kalkması demektir. Bu anlamda iş yerlerini açan ve görevleri başında olan esnaf kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla birlikte bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyor ve bu yönde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.