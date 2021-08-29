Tahmazoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir" dedi.

Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, ecdadımızın sarsılmaz inancıyla karşılaşmış, vatanın müdafaası ve hürriyeti için gözünü kırpmadan savaşan, canını ve malını ortaya koyan ecdadımızın yıkılmayacağını anlamıştır" ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIĞIN BEDELİ

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kahraman milletimizin olağanüstü mücadelesi ile büyük bir zafer kazanıldığına dikkat çekerek, "30 Ağustos Zaferiyle milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir. Bu zafer, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş ve tarihteki şerefli yerini almıştır. Bu duygularla, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.