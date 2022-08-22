Tahmazoğlu 150 bininci bebeği ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hoş Geldin Bebek Projesi çerçevesinde Şahinbey İlçesi’nde gözlerini dünyaya açan 150 bininci bebeği ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, en önemli projelerinden birisi olan ’Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu 150 bininci ’Hoş Geldin Bebek’ ziyaretini yeni doğan Kerem İncedil isimli bebeklerinin mutluluğunu yaşayan Tuba ve Yasin İncedil çiftine gerçekleştirdi.

“2011 yılında bu yana yeni doğan bebekleri ziyaret ediyoruz”

Şahinbey Belediyesi Hoş Geldin Bebek ekibi 2011 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde doğan tüm bebekleri ziyaret ediyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 2 ekiple ziyaretler gerçekleştirilirken, günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde; anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar ilçe sınırları içinde Dünya’ya gelen 150 bininci bebeğe ’hoş geldin’ diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.

“Sağlıklı nesiller için ’hoş geldin bebek’”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hoş Geldin Bebek projesini önemsediklerini belirterek, "Öncelikle Tuba ve Yasin İncedil çiftimize Kerem bebeğimiz hayırlı olsun. 2009 yılında başlattığımız “Hoş Geldin Bebek” projemiz çerçevesinde bebeklerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. “Hoş Geldin Bebek” Projemiz çerçevesinde 2 ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyorlar. Bebeklerin sağlıklı yetişmesi için bebeklerin aşısı, anne sütünün önemi, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anne bilgilendiriliyor. Aynı zamanda bebeklerimize Şahinbey Belediyesi olarak ateş ölçer, bebek bakım rehberi, çanta ve battaniye hediye ediyoruz battaniye, ateş ölçer ve annemize bir çanta hediye ediyoruz. Kerem bebeğimiz ziyaret ettiğimiz 150 bininci bebek. En fazla bebek Şahinbey’de doğuyor. Şahinbey Belediyesi olarak bebeklerimizin sağlık gelişmesi, büyümesi ve sağlıklı birer birey olmaları için bu ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Yeni doğan Kerem bebeğe sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum” dedi.

“Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden memnun olduklarını dile getiren Baba Yasin İncedil, "Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımızın çalışmalarından oldukça memnunuz. Başka illerden gelen misafirlerimizde burada yapılan hizmetleri görünce çok beğeniyorlar. Şahinbey Belediyemizin hizmetleri ile gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kerem bebeğin Annesi Tuba, İncedil Şahinbey Belediyesi ekiplerinin kendilerine bebek bakımı ile ilgili bilgiler verdiğini ifade ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunum. Hoş geldin Bebek ile birlikte gelen hemşireler bebeğimizle yakından ilgilendi. Bebeğimizin kimliğini çıkardıktan hemen sonra Şahinbey Belediyesi ekipleri evimize geldiler. Bebek bakımları ile ilgili bilgiler verip, hediye verdiler. Başkanımıza ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.