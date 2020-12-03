Suudi Arabistan’la normalleşme adımları

2020 halı ihracat rakamlarını değerlendiren GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan son dönemlerde Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracatta yaşanan sorunların yavaş yavaş ortadan kalktığını ifade ederek, Ocak Kasım 2020 döneminde Suudi Arabistan’a birlik olarak toplam 180 milyon 424 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ürün bazlı ihracatında halının ilk sırada yer aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan Ocak-Kasım 2020 döneminde bölgeden bir önceki yıla oranla yüzde 4,5’lik bir artışla 1 milyar 616 milyon 957 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini Kasım ayı ihracat artışının ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,5’lik artışla 182 milyon 299 bin dolar olarak gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

“Suudi Arabistan pazarını önemsiyoruz”

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Suudi Arabistan ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözülmeye başladığına da dikkat çekerek, “Suudi Arabistan pazarı sektörümüz için büyük önem taşıyan pazarların başında yer alıyor. Pandemi sürecinde birçok ülkeyle yaşadığımız sıkıntıların benzerini bu ülkede de yaşadık. Ancak ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu ülkeyle halı ihracatında normalleşme yolunda önemli adımlar atmaya başladık. Bu pazara zaten dolaylı yollardan ihracatımız kesintisiz devam ediyor. Firma bazlı ihracatımızda artışlar görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan’la iliştiklerimizin tamamen normalleşeceğine inanıyoruz. Aralık 2020 rakamlarında bu iyileşmeyi daha iyi göreceğiz. Genel olarak son 12 aylık bölgemiz Geneli halı ihracatımızda birinci sırada yüzde 39,7’lik pay ile Birleşik Devletler, ikinci sırada yüzde 10,9’luk pay ile Suudi Arabistan, üçüncü sırada yüzde 4’9luk pay ile Irak, dördüncü sırada yüzde 4,0’lük pay ile Birleşik Krallık oluştururken, beşinci sırada yüzde 3,5’lik pay ile Almanya pazarı oluşturmaktadır” dedi.

“Yeni pazarlarda büyümeye devam edeceğiz”

Halı sektörünün ihracat başarısının pazar çeşitliliği nedeniyle sürdürülebilir ihracat gerçekleştirdiğinin de altını çizen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı değerlendirmede, “Türkiye dünya halı pazarının en önemli aktörü haline gelmiştir. Bunu başaran Gaziantepli halıcılardır. Başarımızın ve kesintisiz ihracatımızın temelinde yatan unsur Pazar çeşitliliğinden, ürün kalitesinden ve ihtiyaca zamanında cevap verebilme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Bugün pandemi nedeniyle bazı ülkelerin ihracatında düşüş görülse de Amerika pazarında sektörümüz hızla büyümeye devam etmektedir. Birliğimiz geneli Ülke grupları bazında değerlendirecek olursak Amerika pazarında halı sektörü bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 42’lik artışla 11 aylık süreçte 678 milyon 119 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. AB ülkelerinde de yine yüzde 6.6’lık artışla bu süreçte 250 milyon 944 bin dolarlık ihracata imza atılmıştır. Ortadoğu ülkelerindeki pandemiye dayalı ihracat kaybımızın daha fazlasını Amerika pazarlarında elde ediyoruz” diye konuştu.