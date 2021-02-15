Sürdürülebilir kalkınma amaçları için fikir maratonu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Google Developer Student Clubs (DSC) öğrenci topluluğu, Google Solution Challenge 2021 yarışmasına hazırlık için organize ettiği “Ideathon: fikir atölyesi” ile girişimcileri bir araya getirdi.

Birleşmiş Milletlerin 2030’a kadar ulaşmayı amaçladığı ve söz vermiş ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu 17 maddeden oluşan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” kapsamında düzenlenen ideathonun açılış seremonisi, zoom video konferans yöntemiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ve DSC’nin akademik danışmanlığını sürdüren HKÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Hatice Meltem Nergiz Şirin’in katılımıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını DSC öğrenci topluluğu başkanı Derya Bel ve Google Geliştirici İlişkileri Koordinatörü Merve İşler yaptı. Google Solution Challenge 2021 hakkında bilgiler aktaran Merve İşler, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17 maddesinin yer aldığı başvuru formunda katılımcılar tarafından en çok seçilen üç konuyu tema olarak açıklayarak fikir maratonuna start verdi.

Fikirden ürüne dönüşüm süreci

Takımların büyük bir enerji ile fikir ürettiği ideathonda, girişimcilere mentor desteği de verildi. Mini sunumların yer aldığı etkinlikte, Pazarlama İletişimi Mühendisi Alper Güleryüz ise DSC’nin Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen “Fikirden Ürüne Dönüşüm Süreci” konulu workshop ile fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen girişimcilere bilgi aktardı. İlk günün sonunda ise eğitimleri ve workshopları pekiştirmek amacıyla organize edilen, eğitim teknolojisi olarak kullanılan oyun tabanlı bir öğrenme platformu olan “Kahoot oyunu” ile takımların motivasyonları artırıldı.

Başarılı projeler ödüllendirildi

Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı iletişim programı olan Discord üzerinden devam eden ideathonda, 81 kişiden oluşan 24 takım: “Nitelikli Eğitim, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” temalarında fikir üretti.

HKÜ Öğretim Üyeleri Dr. Bülent Haznedar, Prof. Dr. Atilla Elçi, Dr. Damlasu Temizel, Dr. Eda Dineri, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nildem Tayşi ve Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Şenol’un jüriliğini yaptığı ideathonda, gruplar halinde çalışan girişimciler, yeni fikir ve projelerini jüriye sundu. Problem çözümü, market kabulü ve büyüklüğü, finansal model, sunumlar ve modelleme ile orijinallik kriterlerine göre değerlendirilerek dereceye giren takımları, HKÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi açıkladı.

Farklı şehirlerden ve üniversitelerden girişimcilerin bir araya geldiği ideathonda; FoFuture takımı birincilik, Synth takımı ikincilik, Forever takımı ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Dopdolu içeriği ile iki gün süren etkinlikte Delos, Serathon, Pandemic takımlarına ise mansiyon ödülü verildi.