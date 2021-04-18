Şüpheli şahsın üzerinden suikast silahı çıktı

Gaziantep’te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda suikast silahı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dülükbaba Mahallesi’nde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Ekiplerin durdurulan M.Y. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 1 adet suikast silahı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı