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Süper bağışıklık için gökkuşağı beslenme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran güçlü ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak ve bağışıklığın güçlendirilmesini sürdürmek için süper gıdalarla beslenmenin önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP 21.02.2022, 16:55
Süper bağışıklık için gökkuşağı beslenme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran güçlü ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak ve bağışıklığın güçlendirilmesini sürdürmek için süper gıdalarla beslenmenin önemine dikkat çekti.

Süper gıdalar hakkında bilgilendirmede bulunan Fonksiyonel Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, ‘’Süper gıdalar, antioksidanlar, bitkisel besinler ve vücudunuzun bağışıklık sistemi aracılığıyla savunma yeteneğini artıran bünyesindeki zengin içeriklerle dengeli beslenmeyi daha iyi bir seviyeye taşımaya yardımcı olur. Bağırsak ve bağışıklık sisteminin sağlığını desteklemenin bir başka yolu da, genel sağlığı desteklemeye yardımcı olan ’dost bakteriler’ olan probiyotikler ve liflerdir. Diğer taraftan sebze ve meyveler gibi birçok süper gıdanın yüksek su içeriği vardır, bu da uygun hidrasyonu desteklemeye yardımcı oldukları anlamına gelir, iştahınızı ve kilonuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ise çok farklı renkteki yiyecekleri diyetinize dahil ederek “gökkuşağı renginde beslenmeye” çalışın. Öncelikle, Yeşil Yapraklı besinler (roka, lahana, kara lahana, ıspanak, marul ve pazı gibi) C vitamini, A vitamini, kalsiyum, lif ve daha fazla içeriklerle bağışıklık savunmasını destekleyen bitkisel besinlerle yüklüdür. Bu sebzeler, antioksidan savunmayı güçlendirmede ve sağlıklı bir inflamasyon cevabını teşvik etmede en iyiler arasındadır. Ayrıca detoksifikasyon, sindirim ve sağlıklı kilo yönetimini de destekler. Yaban Mersini ve diğer mor renkli orman meyveleri; C vitamini, polifenoller ve antosiyanin gibi antioksidanlar, lif ve A vitamini açısından çok zengindirler. Vücut dokularına zarar verebilecek serbest radikal hasarına karşı savunmaya yardımcı olabilirler. Ayrıca kalp ve bağırsak sağlığına da desteği var. Bununla birlikte, yoğurt gibi probiyotikler, bağırsakta yaşayan mikropların oranını dengeleyerek, sindirim ve eliminasyona yardımcı olarak bağışıklık sağlığını destekleyen probiyotiklerin en iyi diyet kaynaklarından biridir. Turunçgiller; Portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi meyveler, sağlıklı bağışıklık savunmasını desteklemeye yardımcı olabilecek C vitamini bakımından çok yüksektir. C vitamini ayrıca güçlü bir bağırsak epitelinin korunmasında kollajen proteinini destekler. Bağırsak, bağışıklık sistemini kontrol eden en önemli organımız. Kronik hastalığı bulunup ilaç kullanıyorsanız greyfurt tüketmemek gerekiyor. Avokado, diğer vitaminlerin emilimini arttırmak ve enerjinizi yüksek tutmak da dahil olmak üzere vücudunuzun çeşitli amaçlarla ihtiyaç duyduğu, kalp sağlığına uygun çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar sağlar. Bu meyve (evet, teknik olarak bir meyve) ayrıca lif, potasyum, magnezyum içerir ve hatta sağlıklı kan akışını, kas fonksiyonunu ve daha fazlasını destekleyen bazı antioksidanlardan zengindir. Brassica/turpgiller familyasından brokoli, Brüksel lahanası, Çin lahanası, karnabahar ve lahana gibi sebzeler, oksidatif stresle savaşan ve bağırsakta sağlıklı bir mikrop dengesinin korunmasına yardımcı olan glukosinolatlar sulforafan dahil olmak üzere muhteşem koruyucu bileşikler içerir. Somon ideal bir protein kaynağıdır çünkü sadece bağırsak yüzey epitelini ve diğer dokularınızı oluşturmaya yardımcı olan amino asitler açısından değil, aynı zamanda sağlıklı bir iltihaplanma tepkisini destekleyen omega-3 yağ asitleri açısından da yüksektir. Soğan; frenk soğanı, sarımsak ve pırasa gibi ilgili türleri, içerdikleri kükürt bileşiklerinin yanı sıra alliinaz ve kuersetin gibi antioksidanlar sayesinde doğal faydalı özelliklere sahiptir. Sarımsak, özellikle çiğ yenildiğinde, zararlı bakterilerle savaşan ve antioksidan etkiler sunan allisin ve disülfidler gibi benzersiz ve güçlü bileşikler sağlar. Keten tohumu; Büyük bir lif ve sağlıklı yağ omega 3 kaynağı olan keten tohumları, bağırsaktaki faydalı bakterileri ’besleyerek’ ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak bağırsak sağlığına katkıda bulunur. Yeşil çay, oksidatif stresi önleyebilen, bitkin hissettiğinizde size enerji artışı sağlayan ve genel olarak sağlıklı bir metabolizmayı destekleyen EGCG- theanin dahil olmak üzere en iyi antioksidan kaynaklarından biri. Zerdeçal, sağlıklı bir iltihaplanma tepkisini destekleyen kurkumin adı verilen aktif bileşeni içerir. Sadece bu değil, özellikle zerdeçal bileşiklerinin emilimini artıran karabiberle birlikte kullanıldığında eklemler, cilt ve bilişsel sağlık için başka potansiyel faydalar sunar. Gaziantep’e özgü Antep fıstığı; Amerikan Beslenme ve Diyet Akademisi ve Amerikan Kalp Derneği Antep fıstığının kalp sağlığından zayıflamaya, hipertansiyondan diyabete farklı sorunların çözümünde etkili, süper bir kuru yemiş olduğunu belirtiyor. Başta Gaziantep’te olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen bu fıstığın vitamin, mineral, doymamış yağ asidi, protein içeriğinin çok kaliteli olması onu süper besin olarak tanımlamamıza sebep Antep fıstığı yüksek bakır içerir. Bakır besinlerle alınan demirin emilimini artırır. İçerdiği antioksidan, fitobesinler, polifenoller ve sağlıklı yağ asitleri sayesinde sağlıklı bağışıklık için büyük bir destek sunmaktadır’’ dedi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, bazı özel durumlarda bu besinlere karşı vücudun ve bağırsakların duyarlılığının farklılık gösterebildiğini, böyle bir durumda beslenme konusunda bir Fonksiyonel Tıp uzmanına danışmak gerektiğini belirtti.

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