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Süper Amatör Lig A Grubu
Süper Amatör Küme A Grubunda lider olan Yavuzelispor, deplasmanda oynadığı Şehitkamil Gençlikspor maçını 6-0 kazandı.
GAZİANTEP 14.02.2022, 15:18
Süper Amatör Küme A Grubunda lider olan Yavuzelispor, deplasmanda oynadığı Şehitkamil Gençlikspor maçını 6-0 kazandı.
Gaziantep Batur Stadında hafta sonunda oynan maçta Yavuzelispor ile Şehitkâmil Gençlikspor karşılaştı. Müsabakanın başından itibaren etkili oynayan Yavuzelispor, 6-1’lik skor ile 3 puan almayı başardı. Deplasmandan 3 puanla evine dönen Yavuzelispor, liderliğini de devam ettirdi.