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Suç makinesi yakalandı
SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI
GAZİANTEP 17.09.2020, 11:07
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Gaziantep’te 29 ayrı suç kaydı bulunan bir şüpheli bıçak zoruyla gasp yaptığı sırada yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçak zoruyla vatandaşların telefonlarını gasp eden ve 29 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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