Su ve iklim değişikliği resmedildi
SANKO OKULLARI ÖĞRENCİSİ EYLÜL EREN, DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN “SU VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” KONULU RESİM YARIŞMASINDA BÖLGE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.
SANKO Okulları Öğrencisi Eylül Eren, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen “Su ve İklim Değişikliği” konulu resim yarışmasında bölge üçüncüsü oldu.
Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanan Uluslararası Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında “Su ve İklim Değişikliği” konulu afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinin bağlı olduğu Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada üçüncü olan SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren’e plaket ve hediye takdim edildi.
SANKO Ortaokulu Müdürü Ümit Ülger, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
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