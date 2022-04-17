Spor liselerine hazırlık kursları başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunda, Spor Liseleri Sınavı’na hazırlık yapan kursiyerlerin parkurlardaki zorlu mesaisi başladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde ortaokullu öğrencilere kariyer planlamaları noktasında büyük destek verildiğini söyledi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği POMEM, BESYO ve Bekçilik Sınavı Hazırlık Kursu’nun ardından ortaokullu öğrenciler için Spor Lisesi Sınavlarına Hazırlık Kursu’na da start veren Şehitkamil Belediyesi, geleceğin spor insanlarının nitelikli şartlarda yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ve İbrahimli Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda kursiyerlerin seçecekleri branşlar başta olmak üzere tercih edecekleri üniversiteler ve kariyer hedefleri ile ilgili birçok farklı konuda uzman eğitmenler tarafından rehberlik hizmeti sağlanıyor. Sporda performans testlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara genel kuvvet antrenmanlarıyla devam eden kursiyerlerin çalışmasına misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitmenlerden özel yetenek sınavlarında kullanılan aletlerle ilgili bilgiler aldı.

’’Sağlam bir temelle yola çıkıyorlar’’

Antrenman esnasında genç kursiyerlerle yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarımız ile gençlerimizin, lise yıllarından itibaren arzu ettikleri alanlarda akademik hayatlarını sürdürebilmeleri noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ortaokulda hedef belirleme çok önemli. Ortaokul yıllarından itibaren gerçekleştirilen ihtisas eğitimleriyle gençlerimiz, sağlam bir temelle yola çıkıyorlar. POMEM, BESYO ve Bekçilik Sınavlarına Hazırlık Kurslarının ardından öğrencilerimizden gelen talep üzerine Spor Liselerine Hazırlık Kurslarına da eğitim faaliyetlerine start verdik. Ortaokuldan meslek hayatlarına kadar olan süreçte gençlerimizin yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz. Tüm kursiyerlerimize başarı ve sağlık dolu günler diliyorum.”