banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Mutfak tüpüne zam geldi!
Mutfak tüpüne zam geldi!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!

Sosyal medya bağımlılığına dikkat

Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işbirliğinde hazırlanan, “Gençlik ve Sosyal Medya" etkinliğinde konuşan GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine bahsederek, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti.

GAZİANTEP 17.05.2022, 13:38 17.05.2022, 13:41
Sosyal medya bağımlılığına dikkat

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte sosyal medyanın üniversiteli gençler üzerindeki etkisine değinen Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, gençlerin en büyük problemlerinden birisi olan “sosyal medya bağımlılığı” konusunda uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Tanrıkulu, “Hem dünyada ki araştırmalara hem de ülkemizdeki araştırmalara baktığımızda gençlerin yaklaşık yüzde 40 sosyal medyayı eğlence amaçlı ve boş vakitleri değerlendirme amacıyla kullanıyor. Bu da gösteriyor ki, dünyada ve ülkemizde sosyal medya eğlenme amacıyla kullanılıyor” dedi.

’’Temel sıkıntı paylaşımların enlere bağlanması’’

İnsanlar sosyal da paylaşımlar yaparak güzel vakit geçirdiklerini düşündüklerini belirten Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, “Güzel vakit geçirmenin başka bir sonucu ortaya çıkıyor bu sonuçta bağımlılık. İnsanlar farkında olmadan, canları sıkıldığında, vakitleri olduğunda veya kafa dağıtmak istediklerinde sosyal medya da gezinmeye başlıyorlar. Olayın psikolojik tarafına baktığımızda temel sıkıntı gençlerin paylaşımlarını enlere bağlamalarıdır. En iyi, en pahalı, en güzel, en faydalı ve bütün enler şuan gençliğin önünde. Bu kadar ene maruz kalıp en iyileri yaşayamamak üniversite gençliğine birçok açıdan psikolojik olarak olumsuz yansıyor. Bunların en başında yalnızlık geliyor. Sosyal medya bağımlılığı, bir zaman sonra gençlerin yalnızlaşmasına sebep oluyor. Yalnızlaşmalarının temel sebebi ise bu kadar en iyi, en güzeli, en faydalıyı ben yaşayamıyorum, ulaşamıyorum diye düşünmeye başlayınca insanlar bu enlerden kopmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

’’Faydalı kullanmak için yapılması gereken

Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, “Sosyal medyayı faydalarının yanında sosyal medyanın zararlarını da unutmamalıyız. Bir zaman sonra farkında olmadan bağımlılığa sebep olabilir. En önemlisi sosyal medyayı faydalı bir şekilde kullanmak istiyorsak, arkadaş takibi veya gönderi paylaşım yerine gençlerin alanlarıyla ilgili ne tür gelişmeler oluyor diye dünyadaki gelişmeleri takip etmelerinde fayda var” diye konuştu.

STEM Üniversitelerde yaygınlaştırılmalı

Sosyal medyanın daha iyi kullanılması için üniversitelerde eğitimlerin yaygınlaşması gerektiğimi ifade eden Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu, “Alan fark etmeksizin tüm fakültelerimizde, sosyal medyanın doğru kullanımı, iletişim teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı aynı zamanda siber zorbalık alanında eğitimler verilmeli. Özelikle STEM denilen fen, matematik, teknoloji ve sanat eğitimleri tüm fakültelerde yaygınlaştırılmalı. Aynı zamanda sosyal medyanın avantajlarından birisi olan oyunlaştırılma denilen kavram ve bilgileri devrin gençlerine mümkün olduğunca oyun temelli öğretilmeye dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
az bulutlu