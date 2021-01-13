Sosyal fırına un desteği

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce yürütülüp hayata geçirilen ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek yardımı yapılan Sosyal Fırın’a Almanya’da yaşan gurbetçi kardeşler, vefat eden babaları Merhum Hüseyin Işık’ın hayrına un desteği yapıldı.

Almanya’da yaşayan Arabanlı kardeşler Hazime Işık Altuntaş ve Fatma Işık Seyhan Aralık ayında vefat eden babaları Merhum Hüseyin Işık’ın hayrına ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek pişirilip dağıtılmak üzere Sosyal Fırına un alınması için 7 Bin TL yardımda bulundu. Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun kaymakamlığın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Sosyal Fırın projemize Almanya’da yaşayan Arabanlı hemşehrilerimiz Hazime Işık Altuntaş 3 bin TL ve Fatma Işık Seyhan 4 bin TL olmak üzere toplam 7 bin TL babaları Merhum Hüseyin Işık’ın hayrına bağış yapmışlardır. Yapılan bağış ile un alınıp Sosyal Fırın’da ekmek pişirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Taziyelerinizde yemek yapmak yerine Aşevimizden yemek ve sosyal fırınımızdan ekmek dağıtarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir. Ölmüşlerimiz için güzel bir hayır işlemiş olabiliriz’" denildi.