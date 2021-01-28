Sıvıyağ hırsızları yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evden 4 teneke sıvıyağ çalan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sıvı yağ fiyatlarının yükselmesinin ardından Gaziantep’in Nizip ilçesinde sıvı yağ hırsızlığı da arttı. Hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağların çalındığı anları kayda alan güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 hırsızın bir evden 4 teneke sıvıyağ bidonunun çalması yer aldı. Ekipler anbean kameralara yansıyan hırsızlık olaylarının ardından yürüttüğü operasyonlarda, A.Ç., Ö.G. ve E.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.