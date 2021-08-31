banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek

Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret

Gaziantep Sivaslılar Derneği, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAZİANTEP 31.08.2021, 13:38
Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret

Gaziantep Sivaslılar Derneği, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek başkanı Ali Çoban, Gaziantep Sivaslılar Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, hediye taktim etti. Gaziantep’te yaşayan Sivaslıların kardeş şehir Gaziantep’e uyumu ve entegrasyonundan dolayı memnuniyetini dile getiren Emniyet Müdürü Başbuğ, hemşehrilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Dernek faaliyetlerinin öneminin konuşulduğu hemşehri buluşmasında Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Baler Fidan, Mustafa Şimşek, Levent Dalar, Tener Aktepe, Osman Kurt ve Yusuf Çoban hazır bulundu.

Yorumlar (0)
31°
açık