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Site sakinlerine balkondan konser verdi

SİTE KONSER VERDİ

Site sakinlerine balkondan konser verdi

SİTE KONSER VERDİ

24 Nisan 2020 Cuma 11:32
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Site sakinlerine balkondan konser verdi

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde Tolga Özer isimli vatandaş, bağlaması ile Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine moral vermek için evlerinin balkonundan konser verdi.

İslahiye Fevzi paşa 2. Etap TOKİ Konutlarında ikamet eden Orkestracı Tolga Özer, bağlaması ile salgın nedeniyle kurallara uyarak evde çıkmayan komşularına yaklaşık iki saatlik konser verdi.

Bir binanın balkonuna kurduğu müzik aletleri ile komşularını eğlendirip, onlara moral veren Özer, Site sakinlerinden alkış aldı.

Bu zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını söyleyen Tolga Özer, "Halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda balkonumuzda komşularımızı, hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırdık" dedi.

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