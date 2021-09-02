Şirehan Otel’den 2 bin kişilik aşure dağıtımı

Gaziantep Şirehan Otel, Muharrem Ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Gaziantep’in önde gelen otellerinden biri olan Şirehan Otel, Muharrem Ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan ve dağıtılan aşureler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

“Aşure ikramlarımıza yoğun bir talep oldu”

Muharrem Ayı’nın önemine değinen Gaziantep Şirehan Otel Yönetim Kurulu Temsilcisi Gizem Pektaş, aşure ikramının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “ Bugün otelimizin önünde Muharrem Ayı sebebiyle aşure ikramında bulunuyoruz. Bilindiği üzere pandemi nedeniyle çok zor dönemlerden geçtik. Hem esnaf arkadaşlarımıza hem de vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Allah hayırlara vesile kılsın. Çok şükür aşure ikramlarımıza yoğun bir talep oldu. İnşallah, pandeminin etkileri daha da azalır. Bu tarz özel günleri hep birlikte kutlamak çok iyi oluyor. Umarım bu geleneğimiz gelecek nesillere de aktarılır. Tüm Türkiye’nin Muharrem Ayı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.