Sırbistanlı öğrencilerden Rektör Özaydın’a ziyaret

“Tuna’dan Anadolu’ya Türkçe Araştırma ve Geliştirme Projesi” çerçevesinde Gaziantep’e gelen Sırbistanlı öğrenci grubu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Sırbistan’dan gelen öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN’ün geliştirici, değer üretici proje ve uygulamalarıyla kültürümüzün etkili değerlerine küresel ölçekte işlevsel bir temsiliyet sağlamanın değerli olduğunu söyledi. Sırbistanlı katılımcılarla tanışma ve sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Özaydın, Türk-İslam kültürünün hayata ve dünyaya insani değerler temelindeki yaklaşımına işaret ederek, çeşitli kabiliyetlerle donanmışinsanın yeryüzünde imar ve ıslah görevi bulunduğuna vurgu yaptı. Rektör Prof. Dr. Özaydın, İslam medeniyetinin temelde insani değerleri üretip yaşatarak insanlık lehine müreffeh hayat şartlarını oluşturup insana ve dünyaya sunduğunu belirtti. GAÜN’de 107 ülkeden lisans ve lisansüstü seviyede öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özaydın, GAÜN’de insana dokunup dünyaya hitap ile insanlığa hizmet eden proje ve faaliyetlerin önemine vurgu yaparak benzer ve farklı konseptlerle uluslararası seviyede öğrenci kabul etme, çeşitli ülkelere öğrenci gönderme programlarını destekleyeceklerini söyledi. GAÜN TÖMER’in yeni bir konsept olarak tasarlayıp uygulamaya koyduğu “Tuna’dan Anadolu’ya Türkçe Araştırma Geliştirme Projesi” yeni nesil bir uluslararası eğitim ve kültür uygulaması olarak kabul ediliyor. Rektör Prof. Dr. Özaydın’ın desteğiyle uygulanan model projeye Yunus Emre Enstitüsü paydaşlık yapıyor. GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özpay ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dinser Şahin koordinesindeki, program ve saha yürütücülüğünü Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Önder Çangal ve Mehmet Sayın’ın üstlendiği projeye Gaziantep’te pek çok kurum ilgiyle destek veriyor.

Belgrad’da Yunus Emre Enstitüne kayıtlı Türkçe öğrenen çeşitli yaş ve meslek gruplarından 22 kişilik Sırbistanlı proje katılımcısı GAÜN’de planlanan etkinliklere katılıyor. GAÜN TÖMER tarafından 14 gün olarak tasarlanan proje pek çok etkinlik içeriyor.