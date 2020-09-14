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Sınır kapısında bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP’İN KARKAMIŞ GÜMRÜK KAPISINDA, SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GİREN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, BİN 70 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

GAZİANTEP 14.09.2020, 09:45
Sınır kapısında bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada, bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 70 0 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.

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