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Sınır kapısında 910 paket kaçak sigara ele geçirildi
GAZİANTEP’İN KARKAMIŞ GÜMRÜK KAPISINDA, SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GİREN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, 910 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
GAZİANTEP 25.08.2020, 09:15
Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada, 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.
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