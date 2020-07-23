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Sınır kapısında 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
GAZİANTEP’İN KARKAMIŞ GÜMRÜK KAPISINDA SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GİREN BİR KAMYONDA YAPILAN ARAMADA, 770 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
GAZİANTEP 23.07.2020, 14:34
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Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir kamyonda yapılan aramada, 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamoş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir kamyon durdurdu. Kamyonun gizli bölmelerinde yapılan aramada 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak kamyon sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.
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