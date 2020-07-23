Sınır kapısında 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir kamyonda yapılan aramada, 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamoş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir kamyon durdurdu. Kamyonun gizli bölmelerinde yapılan aramada 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak kamyon sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.