Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada 5 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yurda kaçak sokulmak istenen 5 adet telefon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi