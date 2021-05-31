Sınava girecek öğrencilere uzmanından öneriler

Türkiye genelinde 6 Haziran’da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 26-27 Haziran’da gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı YKS’ye girecek öğrencilere uzmanlar, kaygılanmamaları gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Medical Park Gaziantep Psikoloji Kliniği’nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Işınsu Erbudak Aslan, gençlerde sınav kaygısı ile bilgiler vererek, kaygı ile başatme yöntemlerini anlattı. Aslan yaptığı açıklamada, "Sınav ile ilgili ’yapamayacağım, ben başaramam, emeklerim boşa gitti, aileme yük oluyorum, onları hayal kırıklığına uğratırsam’ şeklindeki düşünceler kaygılı, korku dolu, panik halinde hissetmeye ve odaklanamamaya, ders çalışamamaya, konuları yetiştirememeye sebep olduğu gibi bu durum kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür. Henüz girilmeyen bir sınav hakkındaki bu düşünceler geçmişteki olumsuz deneyimlerimiz sonucu içselleştirdiğimiz otomatik düşüncelerimizin yansımasıdır. Bu düşünceler şimdinin koşulları içinde geçerliymiş gibi görünür. ’Bir durumla ilgili düşüncelerimiz ne hissedeceğimizi ve nasıl davranacağımızı etkiler ve sonuç olarak geçmiş yaşantılar bugüne bozucu etki yapar" dedi.

Psikolog Işınsu Erbudak Aslan, geçmişe değil, bugünün koşullarına odaklanabilmek gerektiğini vurguladı. Düşüncelerin korkulardan etkilendiğini fark edilmesi gerektiğini kaydeden Psikolof Aslan, yapılamayanlara değil, yapılanlara ve yapılabileceklere odaklanmanın iyi bir başlangıç olabileceğini kaydetti. Aslan, bugünden itibaren sınav gününe kadar gece uykularının düzenli alınarak, kalan zamanda gerçekleştirilebilir hedefler belirlenerek (hızlanmak, konu eksiğinin tamamlanması) olabilecek en yüksek düzeyde fayda sağlanabilecğini de kaydetti. Aslan, planlı ve düzenli hareket ederek adayların kendilerini daha güçlü, başarılı ve güvende hissedebileceğini ve kaygının azaltılabileceğini kaydetti.

Uzman Klinik Psikolog Işınsu Erbudak Aslan, "Kaygı arttıkça çarpıntı, terleme, nefes alamama hissi gibi semptomlar ortaya çıkarsa bazı gevşeme egzersizlerinden faydalanılabilir. Dik şekilde oturup, 4 saniye boyunca yavaşça nefes almak, 7 saniye boyunca nefesi tutmak, 8 saniye boyunca yavaşça nefes vermek ve bu egzersiz sırasında nefesin vücuttaki hareketine odaklanmak bedeni ve ruhsallığı rahatlatacaktır. Odağımızı şimdiki ana taşıyabilmek için duyu organlarından faydalanabiliriz. Bulunduğumuz ortamda gözümüzle gördüğümüz farklı nesnelere, dokunabileceğimiz farklı yüzeylere, kulağımızla duyabileceğimiz farklı seslere burnumuzla alabildiğimiz farklı kokulara; ağzımızdaki tada odaklanmak kaygı uyandıran düşüncelerle baş etmek için etkili bir yöntemdir’’ diye konuştu.