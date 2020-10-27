banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“Hüküm milletindir, hükumet millettir”
“Hüküm milletindir, hükumet millettir”
Gram altın 500 liraya dayandı!
Gram altın 500 liraya dayandı!
İstanbullular güne sisle uyandı
İstanbullular güne sisle uyandı
Esenyurt’ta “koronabüsler” virüs saçıyor
Esenyurt’ta “koronabüsler” virüs saçıyor

Şimşek’ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

ŞİMŞEK’TEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

GAZİANTEP 27.10.2020, 12:00
3
Şimşek’ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek yayımladığı mesajda cumhuriyetin ilelebet devam edeceğini vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ‘ya istiklal ya ölüm’ parolası ile başlatılan Milli Mücadelemiz, milletimizin her türlü yokluğa rağmen destansı kahramanlığı sonucu zaferle noktalanmış ve milletimizin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet kurulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözlerinde de ifade edildiği gibi millet iradesine dayanan ve laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin 97’inci yaşını kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. Büyük yokluklarla kurulan Cumhuriyetimizin, bugün dünyanın sayılı ekonomileri arasına girmesini, demokrasimizi, huzurumuzu ve kardeşliğimizi Cumhuriyet’in değerlerine ve kazanımlarına borçluyuz. Bu nedenle Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi, geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir’ şeklindeki veciz sözler, geleceğimize ışık tutması bakımından çok önemlidir. Tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabullenmeyen atalarımıza layık olabilmek için ortak değerimiz olan Cumhuriyetimizin her geçen gün daha da güçlenerek ilelebet yaşaması için çalışmak hepimizin asli görevi ve sorumluluğudur. Şanlı tarihimizin en önemli kilometre taşları arasında yer alan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’inci yıldönümünde, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlarken, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun“ ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3