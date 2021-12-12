Türkistan Eyalet Valiliği tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e üstün hizmet ödülü verildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazakistan’a yaptığı katkılar ve Ruhani Başkent Türkistan ile ilgili çalışmaları nedeniyle Türkistan Eyalet Valisi Ömürzak Şukayev tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. Öte yandan Ahmet Yesevi Üniversitesinde Kazakistan Cumhuriyeti’nin 30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle “Bağımsızlık Günü” kutlaması 10 Aralık 2021 tarihinde Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla kutlanan Bağımsızlık Günü programına Üniversite öğrencileri, akademisyenleri ve idari personelleri katıldı.

Törenin açış konuşmasında söz alan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazakistan ve Türkiye arasındaki tarihsel dostluğa vurgu yaparak “Bugün tıpkı 29 Ekim’de olduğu gibi büyük bir heyecan ve mutlulukla Kazakistan’ın bağımsızlığını kutluyoruz” ifadelerini kullanarak Kazakistan’ın 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Üniversitemizden 300 öğrencinin Türkiye’ye yaz okulu ve eğitim için gönderileceği müjdesini verdi. Ardından söz alan Üniversitemiz Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Kazakistan’ın bağımsızlığında Türk ve Kazak milletlerinin gösterdiği iş birliği ve dayanışmaya vurgu yaparak Türk dünyası için bağımsız Türk devletlerinin öneminin altını çizdi.

Bağımsızlık Günü kutlama programında Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencileri müzik, dans ve tiyatro gösterileri sahneledi. Kutlama töreni, Üniversitemizde uzun yıllar görev yapmış personellere teşekkür belgesi verilmesinin ardından sona erdi.