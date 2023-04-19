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Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep’te, silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıktan sonra tutuklandı.
GAZİANTEP 19.04.2023, 16:36
Gaziantep’te, silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıktan sonra tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şüpheli yakalandı.
Yakalanan firari şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.