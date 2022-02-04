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Şifa bulmak için Sudan’dan SANKO Hastanesi’ne geldi

Sudan Hartumlu inşaat mühendisi Mohammed Abdulezaim Gorshey, on yıldan beri yaşadığı nefes darlığı ve öksürük rahatsızlığından, SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla kurtuldu.

GAZİANTEP 04.02.2022, 09:37
Şifa bulmak için Sudan’dan SANKO Hastanesi’ne geldi

Sudan Hartumlu inşaat mühendisi Mohammed Abdulezaim Gorshey, on yıldan beri yaşadığı nefes darlığı ve öksürük rahatsızlığından, SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla kurtuldu.

Mohammed Abdulezaim Gorshey (27) on yıl önce başlayan nefes darlığı ve öksürük nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını, geceleri rahatsızlığı nedeniyle uyuyamadığını ve tüm bunlara bir de alerji şikayetleri eklendiği için yaşam kalitesinin bozulduğunu söyledi.

Tüm bu sıkıntıların, günlük yaşantısını olumsuz etkilediğini belirten Gorshey, Sudan’da farklı sağlık kuruluşlarına yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını ve hayatının her anında çözüm için tedavisini ve ilaçları araştırdığını kaydetti.

Üniversitede öğrenim gördüğü dönemde sıkıntılarının arttığını ancak çözüm bulamadıklarını anlatan Gorshey, “Babam yaptığı iş nedeniyle Gaziantep’e sıklıkla geliyordu. Burada birlikte çalıştığı arkadaşına yaşadığım sıkıntılardan bahsettiğinde SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elbeyli’yi önermiş” dedi.

Gorshey, bunun üzerine araştırdığı Prof. Dr. Levent Elbeyli’nin yaptığı ameliyatlar ve tedavilerle, doğru ve tecrübeli bir isim olduğunu düşünerek geçen yıl Gaziantep’e SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğuna vurgu yapan Gorshey, süreci şöyle açıkladı: “Prof. Dr. Levent Elbeyli Hocam, muayene ve tetkikler sonrasında on yıldır yaşadığım sıkıntının lokalize bronşektaziden (akciğer içindeki hava yollarında yani bronşlarda oluşan harabiyet sonucunda bronşların kalıcı olarak genişlemesi) kaynaklandığını ve tedavisi için ameliyat olmam gerektiğini bildirdi. Teşhis konulduğunda yüksek lisans eğitimim devam ettiği ve zamanım kısıtlı olduğu için ameliyatı ertelemek zorunda kaldım. Doktorum Levent Bey, durumu anlattığımda istediğim zaman gelebileceğimi, tedavimi yapacağını ifade etti. Bu yıl eğitimimi tamamlayarak, SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne Levent Hocama geldiğim. Ameliyat öncesi ve sonrası için gerekli bilgileri detaylı bir şekilde paylaştı. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve sağlık durumum çok iyi. Levent Hocam sayesinde yaşam kalitem yükseldi ve üzerime kâbus gibi çöken bu hastalıktan kurtuldum.”

Gorshey, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan tedaviden ve gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Başta doktorum Prof. Dr. Levent Elbeyli olmak üzere tüm personelin bakım ve ilgisinden çok memnun kaldım. SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde umduğumuzdan fazlasını yaşadık. Hastanenin konforu, personelin ilgi ve güler yüzlü yaklaşımı için çok teşekkür ederim. İyi ki bu hastaneyi tercih ettim, iyi ki Levent Hocayı önermişler.”

Baba Abdulezaim Sayed Gorshey

Ticaretle uğraşan yedi çocuk babası Abdulezaim Sayed Gorshey (54), SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne geldiklerinde, hastane ve Prof. Dr. Levent Elbeyli’yle ilgili duyduklarının ve yaptıkları araştırmaların çok fazlasıyla karşılaştıklarının altını çizdi.

“Ameliyat öncesi birtakım korkularım vardı. Ancak korkumu Levent Hocayı tanıdıktan sonra yendim” diyen baba Gorshey, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ameliyat öncesinde ve sonrasında doktorumuz ve hastane personeli bizimle çok ilgilendi. Ameliyat sonrası oğlumda çok büyük değişiklikler oldu. Oğlum artık çok rahat nefes alabiliyor. Çok sistemli hastane kurulmuş. Sudan’daki yakınlarıma önereceğim. Bazı hastalıklar için Avrupa’nın yolunu tutan tanıdıklarımız var. Burada gördüğüm ilgiyi ve hastanenin çok donanımlı olduğunu anlatarak bu hastaneyi önereceğim. Hastanenin fotoğraflarını ve videolarını çektim ki oradaki insanlar ne kadar donanımlı bir hastane olduğunu görsün diye. Hekimimizi çok büyük bir şifacı olarak tanımlıyorum. Herkese çok teşekkür ederim.”

Prof. Dr. Levent Elbeyli

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Levent Elbeyli, hasta ve yapılan işlem konusunda şu bilgileri paylaştı: “Uzun yıllardır kronik öksürük, nefes darlığı ve bol balgam çıkaran genç hastamıza geçtiğimiz yıl sol akciğer alt lobda lokalize bronşektazi teşhisi koymuştuk. Ancak, eğitimine devam etmesi nedeniyle müdahaleyi ertelemiştik. Bu yıl ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamıza bronskopi (akciğer ve solunum yollarındaki sorunların ince plastik bir kamera ile teşhis ve tedavisi) işlemi ve takibinde video yardımlı torakoskopi sol alt lobektomi (cerrahi müdahaleyle bir lobun tamamen çıkarılıp alınması) yapıldı. Başarıyla geçen bir ameliyat sonrası hastamızı beşinci gün şifa ile taburcu ettik. Yaklaşık 10 yıldır sıkıntılı bir yaşam süren hastamızın sağlığına kavuşarak, hastanemizden memnuniyetle ayrılması ailesi ve bizler için en büyük mutluluktur.”

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