banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Köy okullarına kar tatili var mı?
Köy okullarına kar tatili var mı?
Türk kaptanın imdat çağrısı
Türk kaptanın imdat çağrısı
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Akın Akıntürk'ün 'Önce Vatan' şarkısı dillere dolandı...
Akın Akıntürk'ün 'Önce Vatan' şarkısı dillere dolandı...

Sevgiyle örülen el işleri, yaşlı teyzeleri sevindiriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim Ayşe Miray Oduncu, Beray Aysima Oduncu ve anneleri Fatma Oduncu ile birlikte yalnız yaşayan 85 yaşındaki Zeliha Uçar’ı evinde ziyaret etti. Yetim çocuklar ve anneleri, sevgiyle ördükleri el işlerini Zeliha Uçar’a hediye ettiler.

GAZİANTEP 14.02.2021, 10:42
1
Sevgiyle örülen el işleri, yaşlı teyzeleri sevindiriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim Ayşe Miray Oduncu, Beray Aysima Oduncu ve anneleri Fatma Oduncu ile birlikte yalnız yaşayan 85 yaşındaki Zeliha Uçar’ı evinde ziyaret etti. Yetim çocuklar ve anneleri, sevgiyle ördükleri el işlerini Zeliha Uçar’a hediye ettiler.

Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Merhamet Eli Projesi kapsamında eğitim gören yetim çocuklar ve anneleri, ‘Sevgimi Örüyorum’ etkinliğinde pandemi süresince evde ördükleri el işlerini, yalnız yaşayan yaşlılara hediye ediyorlar.

Merhamet Eli Projesi kapsamında Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören yetim çocuklar ve anneleri, pandemi sürecinde ‘Sevgimi Örüyorum’ etkinliği gerçekleştirdi. Elişi yaparak hem aile içi iletişimlerini arttıran hem de el becerilerini geliştiren aileler, pandemi sürecinde kaliteli ve verimli zaman geçiriyorlar. Yaptıkları ürünleri ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan yaşlılara ve kimsesiz çocuklara hediye ederek paylaşmanın önemine dikkat çeken yetim çocuklar ve anneleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Başkan Fadıloğlu; Ayşe Miray Oduncu, Beray Aysima Oduncu ve anneleri Fatma Oduncu ile birlikte yalnız yaşayan 85 yaşındaki Zeliha Uçar’ın evine konuk oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Ayşe, Beray ve anneleri Fatma Oduncu tarafından sevgiyle örülen el işleri Başkan Rıdvan Fadıloğlu tarafından Zeliha Uçar’a hediye edildi. Hediye karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Zeliha Uçar, Başkan Fadıloğlu’na ve kendisine bu hediyeleri yapan çocuklar ile annelerine teşekkür etti.

“Burada sevgimizi, merhametimizi paylaşmak adına birlikteyiz”

‘Sevgimi Örüyorum’ etkinliğinin dikkatine önem çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Merhamet Eli Projesi kapsamında ‘Sevgimi Örüyorum’ programını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Merhamet Eli Projesinde görev alan hanım kardeşlerimiz ve onların çocuklarıyla birlikte büyüklerimiz için el örgüleri yaptılar, hediyelerini hazırladılar. Bugün Zeliha teyzemizi ziyarete geldik. Zeliha teyzemiz, 4 çocuğu olan fakat yalnız yaşayan bir büyüğümüz. Hayatta her şey ekonomik değer demek değil, parayla destek olmak değil. İnsan; sevgisini, emeğini de paylaşabilir. İki yavrumuz ve anneleriyle birlikte teyzemiz için emek verdikleri ve hazırladıkları hediye paketini Zeliha teyzemize sunmaya geldik. Hediyemizin maddi değerinin ölçülmesi söz konusu değil. Burada sevgimizi paylaşmak adına, merhametimizi paylaşmak adına birlikteyiz. Her zaman söylediğim bir şey var. Biz Şehitkamil ailesi olarak çok büyük bir aileyiz. Şehitkamil’de, ayrısı gayrısı olmadan kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli, engelsiz hiç farketmez, hepimiz birlik içerisinde yaşıyoruz. Amacımız; toplumumuzun refah seviyesini yukarıya çıkarmak, hayat standardını yükseltmektir. Amacımıza, sadece ekonomik değerlerle ulaşamayacağımızı biliyoruz. Manevi değerlerimiz bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu konuda emek veren annemize ve yavrularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün de sevgiyle el emeği göz nuru ördükleri hediyeleri Zeliha teyzemize sunduk. Biz aslında aracı olduk, emeği veren Fatma Hanım ve evlatları, biz de onların hazırlamış olduğu bu hediye paketini Zeliha teyzemiz ile paylaşmış olduk” dedi.

“Gerçekten onur ve gurur verici”

Merhamet Eli Projesinin kendilerine büyük katkılar sunduğunu kaydeden iki çocuk annesi Fatma Oduncu, “Merhamet Eli Projesi, pandemi süreci içerisinde bana ve çocuklarıma çok güzel değerler kattı. Kendi ellerimizle yapmış olduğumuz birçok el işini bugün Başkanımız eşliğinde Zeliha teyzemize takdim etmek gerçekten onur ve gurur verici. Gerçekten çok güzel bir duygu, bundan dolayı Başkanımıza ve Yetim Koordinasyon Merkezinde bizlere yardımcı olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

El işlerinin zeliha teyzemize veriliyor olması beni çok mutlu etti

Fatma Oduncu’nun kızı Ayşe Miray Oduncu ise ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, “Pandemi süresince evde canımız çok sıkılıyordu. Merhamet Eli Projesi sayesinde annem, yapacağımız örgülerin yaşlı teyzelerimize verileceğini söyleyince çok sevinmiştim. Bu süre zarfı içinde birçok lif işledim ve bunları yaparken de çok duygulandım. Yaptığım bu el işleri, kime verilecek, kim bu hediyelerle mutlu olacak diye çok heyecanlıydım. Bugün de yapmış olduğumuz el işlerinin Zeliha teyzemize veriliyor olması beni çok mutlu etti. Güle güle kullanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Allah kendilerinden razı olsun

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeliha Uçar, “Başkanımız, kızlarımız geldiler beni ziyaret ettiler. Çok çok mutlu oldum, bana hediyeler getirdiler Allah, kendilerinden razı olsun. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin, Rabbim, ne istekleri varsa kendilerine versin” açıklamasını yaptı.
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 51
2. Galatasaray 23 48
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Balıkesirspor 20 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 24 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Barcelona 22 46
3. Real Madrid 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16