Sevgililer gününde mutluluğa ’’evet’ dediler

Şehitkamil’de evlenmek isteyen 41 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftlerin nikahını kıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Şehitkamil’de önceki aylarda evlilik hazırlığı yapan 41 çift, evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak istedi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yalnız bırakmadı. Şehitkamil Nikah Salonu’nda çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Fadıloğlu, tüm çitlere sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür yaşamalarını diledi.

“Hayırlı bir yuva kurmak için ilk adımı attık”

Kendileri açısından anlamlı bir günü, özel bir günle birleştirmek istedikleri için 14 Şubat Sevgililer Günü için nikah günü aldıklarını kaydeden damat Oğuzhan Polat, “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugünü ölümsüzleştirmek adına nikah kıydık. Hayırlı bir yuva kurmak için ilk adımı attık. Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun nikahımızı kıyması, bizim için özel oldu. Bundan sonraki hayatımız da inşallah bugün gibi mutlu geçer. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Gelin Nevin Palabıyık ise, “14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle nikahımızı bu özel günde kıymak istedik. Nikahımızı, Başkanımızın da kıyması bizim için ayrıca güzel oldu. Çok mutluyum. Başkanımıza da bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu özel günümüzde yanımızda olan tüm aile dostlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.