Şenoba Belediyesi depremzedeler için 7 günde 21 bin kişilik yemek yaptı

Şırnak’tan Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gelen Şenoba Belde Belediye Başkanlığı ekipleri, depremzedeler için seferber oldu.

Depremden bir gün sonra bölgeye gelerek günde 3 bin kişilik yemek yapıp depremzedelere dağıtan Şenoba Belde Belediye Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, depremden bir gün sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde karargah kurduklarını söyledi. Başkan Babat, burada çadır kent kurup, 500 kişilik ekibiyle depremden etkilenen vatandaşlar için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Belediyenin mutfak bölümüne bakan Serdar Atabey, günde üç öğün 3 bin kişilik yemek yaptıklarını söyledi. Atabey, "Belediye başkanlığımız depremden bir gün sonra burada çadır kurdu. Günde üç öğün 3 bin kişilik yemek yapıyoruz, şimdiye kadar 21 bin yemek dağıttık. Çok şükür herkese ulaştık. Belediye Başkanımız Alihan Babat bizzat bizlerle beraber koordinasyonu sağlıyor" dedi.